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ماريجوانا وشاي مخلوط بزيت مخدر.. تفاصيل القبض على راقصة شهيرة بمطار القاهرة

08:09 م الأربعاء 07 مايو 2025

مطار القاهرة الدولي

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كتب- محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار، من القبض على راقصة شهيرة "س. س" خلال قدومها من دولة ألمانيا بحوزتها كمية من مخدر الماريجوانا وشاي مخلوط بزيت الماريجوانا المخدر.

وأكدت معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، حيازة الراقصة الشهيرة مواد مخدرة، خلال قدومها على رحلة قادمة من مطار فرانكفورت.

وبالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، ورجال الإدارة العامة للجمارك، تم القبض عليها بحوزتها كمية من المواد المخدرة والمدرجة على قوائم المخدرات.

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