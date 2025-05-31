ضبط مصنع غير مرخص يحوّل السيارات إلى "قنابل صوتية" في الشوارع

كتب- علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بإدارة مصنع "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، تخصص في تعديل شكمانات السيارات بهدف تضخيم الصوت، بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أن المتهمين الثلاثة يديرون المصنع المشار إليه لتعديل الشكمانات بما يسبب إزعاجًا عامًا ويخالف القوانين المنظمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع، حيث أمكن ضبط المتهمين، وعُثر بداخله على عدد من القطع والأجزاء والإكسسوارات المتنوعة الخاصة بشكمانات السيارات المُعدَّلة، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم غير المشروع، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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