همسة تقاضي زوجها: "بيتخن كل يوم 2 كيلو"

كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "همسة.م"، البالغة من العمر 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بسبب ما وصفته بـ"إدمان زوجها غير الطبيعي لتناول الحلويات"، مؤكدة أن سلوكه الغذائي المفرط جعل حياتها الزوجية لا تُطاق، حيث يستهلك يوميًا أكثر من 2 كيلوغرام من السكريات، ما أدى إلى زيادة وزنه بشكل مفرط وسريع.

وقالت "همسة" في دعواها التي حملت رقم 834 لسنة 2025: "زوجي مدمن حلويات بشكل هستيري، بيفطر على كنافة أو بقلاوة، ويتغدى وهو بيأكل شوكولاتة، وبين الوجبات لازم يا إما تورتة يا كيكة. ممكن يخلص كيلو شوكولاتة في قعدة واحدة، ولما حاولت أقنعه إن ده مش طبيعي، قاللي إن الحلويات بتساعده يركز".

وأضافت الزوجة أن هذا السلوك الغريب أثّر على حياتها الزوجية والنفسية، موضحة: "بقيت حاسة إني عايشة مع طفل مش راجل مسؤول. عنده طاقة زايدة في الكلام بس، إنما مفيش أي حاجة مفيدة بيعملها، وكمان بقى عصبي جدًا لو نقص عنده السكر، ممكن يتخانق على قطعة جاتوه!".

وتابعت: "واجهته بحقيقته المرة لكنه تجاهل كلامي تمامًا، وكمل طريقه الغريب اللي بيخلي جسمه يزيد في الوزن بطريقة غير طبيعية. فقررت أطلب الطلاق بكل هدوء، وسِبت بيت الزوجية ورجعت عند أهلي".

وأشارت "همسة" إلى أن الزوج رفض الطلاق وقام بتهديدها، ما دفعها إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع، مؤكدة أن الدعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة ولم يُبت فيها حتى الآن.