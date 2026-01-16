إصابة شخصين أحدهما صيني في حادث داخل نفق سعد الدين الشاذلي

أصيب شخصان بينهما صيني في حادث سيارة ملاكي داخل نفق سعد الدين الشاذلي، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين داخل نفق سعد الدين الشاذلي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم ملاكي بالرصيف داخل نفق سعد الدين الشاذلي اتجاه العبور، مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين أحدهما صيني الجنسية.

في الجيزة، اندلع حريق داخل كبابحي "أبو عماد" أسفل عقار مكون من 9 طوابق بمنطقة المريوطية فيصل وتمام الإخماد دون إصابات.