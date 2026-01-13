حالتا اختناق في حريق مطعم بمصر الجديدة

اندلع حريق داخل مطعم بمنطقة الكُربة في مصر الجديدة، الثلاثاء، لتتحول لحظات العمل العادية إلى مشهد استنفار وإنقاذ.

تلقى مأمور القسم بلاغًا من إدارة شرطة اانجدة بنشوب حريق داخل مطعم بالطابق الأرضي بعقار مكون من خمسة أدوار أمام مخبز الإخلاص بشارع الإخلاص.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق لمنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار.

وأسفر الحادث عن إصابة حالتين باختناق جراء الأدخنة، حيث تم إسعافهما في موقع الحادث، ورفضا النقل إلى المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهما الصحية.