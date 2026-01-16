إعلان

احتفالات دينية بمراكز الإصلاح والتأهيل احتفاءً بالإسراء والمعراج

كتب : مصراوي

02:14 م 16/01/2026

وزارة الداخلية تُحيي ذكرى الإسراء والمعراج للنزلاء

في لفتة إنسانية وتعليمية، نظمت وزارة الداخلية احتفاليات دينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، لتقديم رسائل دينية وسلوكية للنزلاء.

جاءت الاحتفاليات في إطار السياسة العقابية الحديثة للوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى النزلاء، وتقويم سلوكياتهم بما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

وشملت الفعاليات تقديم محاضرات دينية، وأنشطة تثقيفية، تضمنت شرح معاني مناسبة الإسراء والمعراج وأثرها في تعزيز السلوك الإيجابي والالتزام بالقيم المجتمعية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات جزء من استراتيجية مستمرة لتطوير برامج الإصلاح والتأهيل، مع التركيز على ترسيخ السلوك الإيجابي والقيم الدينية، بما يضمن عودة النزلاء إلى المجتمع بصورة فاعلة ومسؤولة.

الداخلية احتفالية دينية الإسراء والمعراج نزلاء السجون مراكز الإصلاح

