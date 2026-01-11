إعلان

"عفاف" تطلب خلع زوجها: "طلع متجوز وهربان من أحكام قضائية"

كتبت- فاطمة عادل:

08:50 م 11/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقامت "عفاف. م"، 30 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد أشهر قليلة من الزواج، مبررة طلبها باكتشافها أن زوجها هارب من تنفيذ أحكام قضائية، ومتخلف عن سداد نفقات أولاده من زوجته الأولى، دون أن يخبرها بذلك قبل الزواج.

وقالت "عفاف" في دعواها إنها تزوجت المدعى عليه عن اقتناع كامل، عقب فترة تعارف قصيرة، حيث تقدم لخطبتها وظهر بمظهر الشخص المستقر ماديًا واجتماعيًا، مؤكدة أنه أخفى عنها تفاصيل جوهرية تتعلق بماضيه الأسري والقانوني، ما جعل استمرار الحياة الزوجية بينهما مستحيلًا.

وأضافت الزوجة أنها فوجئت، بعد فترة قصيرة من الزواج، بتردد أشخاص على مسكن الزوجية، تبين لاحقًا أنهم محصلو أحكام قضائية، وأن زوجها مطلوب على ذمة قضايا نفقة لصالح زوجته الأولى وأبنائه منها، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بزواجه السابق أو بوجود أطفال.

وأوضحت "عفاف" أن الزوج كان دائم التوتر، كثير الغياب عن المنزل، ويتحجج بأسباب غير منطقية، إلى أن اكتشفت بالصدفة، من أحد الجيران، حقيقة هروبه من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده، ما عرضها لمواقف محرجة وخطيرة، وأفقدها الشعور بالأمان والاستقرار.

وأكدت الزوجة أنها حاولت التفاهم معه أكثر من مرة، وطالبته بتسوية أوضاعه القانونية والاعتراف بماضيه، إلا أنه رفض، واعتبر الأمر شأنًا خاصًا لا يحق لها التدخل فيه، مضيفة: "لم أعد أحتمل العيش مع شخص يخفي عني حياته الحقيقية."

وتابعت الزوجة في دعواها أنها تخشى من الاستمرار في تلك العلاقة لما قد يترتب عليها من مشكلات قانونية أو اجتماعية، مؤكدة أنها بغضت الحياة معه، ولم تعد تقيم حدود الله، وهو ما دفعها إلى رفع دعوى خلع، والتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية مقابل إنهاء الزواج.

وحملت الدعوى رقم 681 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

تأجيل استئناف عفاف شعيب على حكم رفض دعوى تعويضها من محمد سامي لـ 9 فبراير

قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة شاكر محظور بتهمة بث محتوى خادش

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة الأسرة قضية خلع قضايا الأسرة النزاعات الأسرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد عبدالجواد: فوز "مستقبل وطن" بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي
أخبار مصر

أحمد عبدالجواد: فوز "مستقبل وطن" بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي
بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا
رياضة عربية وعالمية

بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا
تحرك عاجل من النيابة الإدارية في واقعة سقوط تلميذ من مدرسة بأسيوط
حوادث وقضايا

تحرك عاجل من النيابة الإدارية في واقعة سقوط تلميذ من مدرسة بأسيوط
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران