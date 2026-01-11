"عفاف" تطلب خلع زوجها: "طلع متجوز وهربان من أحكام قضائية"

أقامت "عفاف. م"، 30 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد أشهر قليلة من الزواج، مبررة طلبها باكتشافها أن زوجها هارب من تنفيذ أحكام قضائية، ومتخلف عن سداد نفقات أولاده من زوجته الأولى، دون أن يخبرها بذلك قبل الزواج.

وقالت "عفاف" في دعواها إنها تزوجت المدعى عليه عن اقتناع كامل، عقب فترة تعارف قصيرة، حيث تقدم لخطبتها وظهر بمظهر الشخص المستقر ماديًا واجتماعيًا، مؤكدة أنه أخفى عنها تفاصيل جوهرية تتعلق بماضيه الأسري والقانوني، ما جعل استمرار الحياة الزوجية بينهما مستحيلًا.

وأضافت الزوجة أنها فوجئت، بعد فترة قصيرة من الزواج، بتردد أشخاص على مسكن الزوجية، تبين لاحقًا أنهم محصلو أحكام قضائية، وأن زوجها مطلوب على ذمة قضايا نفقة لصالح زوجته الأولى وأبنائه منها، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بزواجه السابق أو بوجود أطفال.

وأوضحت "عفاف" أن الزوج كان دائم التوتر، كثير الغياب عن المنزل، ويتحجج بأسباب غير منطقية، إلى أن اكتشفت بالصدفة، من أحد الجيران، حقيقة هروبه من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده، ما عرضها لمواقف محرجة وخطيرة، وأفقدها الشعور بالأمان والاستقرار.

وأكدت الزوجة أنها حاولت التفاهم معه أكثر من مرة، وطالبته بتسوية أوضاعه القانونية والاعتراف بماضيه، إلا أنه رفض، واعتبر الأمر شأنًا خاصًا لا يحق لها التدخل فيه، مضيفة: "لم أعد أحتمل العيش مع شخص يخفي عني حياته الحقيقية."

وتابعت الزوجة في دعواها أنها تخشى من الاستمرار في تلك العلاقة لما قد يترتب عليها من مشكلات قانونية أو اجتماعية، مؤكدة أنها بغضت الحياة معه، ولم تعد تقيم حدود الله، وهو ما دفعها إلى رفع دعوى خلع، والتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية مقابل إنهاء الزواج.

وحملت الدعوى رقم 681 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

