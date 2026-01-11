هادية تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: "أنا راجل البيت"

أقامت "هادية. م"، 31 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج استمر عامًا ونصف العام، مبررة طلبها بتعرضها للإيذاء البدني المتكرر وتحملها كامل أعباء المعيشة داخل منزل الزوجية، قائلة: "باكله وبصرف على البيت وبيضربني".

وقالت "هادية" في دعواها إنها تزوجت من زوجها بعد خطوبة استمرت عدة أشهر، اعتقدت خلالها أنه شخص مسؤول وقادر على تكوين أسرة مستقرة، إلا أنها فوجئت بعد الزواج بواقع مغاير، حيث تهرّب الزوج من تحمل أي مسؤوليات مادية، وامتنع عن الإنفاق على المنزل منذ الشهور الأولى.

وأضافت الزوجة أنها اضطرت إلى القيام بدور ربّ الأسرة، والعمل لساعات طويلة لتوفير احتياجات البيت الأساسية من مأكل ومشرب وإيجار، إلى جانب المصروفات اليومية، في الوقت الذي كان فيه الزوج عاطلًا عن العمل أغلب الوقت، دون سعي جاد لإيجاد مصدر رزق، معتمدًا عليها بشكل كامل.

وأشارت إلى أن الخلافات تصاعدت بسبب مطالبتها المتكررة له بالمشاركة في نفقات المنزل أو البحث عن عمل، إلا أن تلك المطالب كانت تُقابل بالعنف والاعتداء بالضرب، مؤكدة تعرضها لإصابات متفرقة في أكثر من مناسبة، ما اضطرها أحيانًا إلى مغادرة منزل الزوجية هربًا من الاعتداءات.

وأوضحت أن تدخل الأهل لمحاولة الإصلاح لم يُجدِ نفعًا، حيث تعهد الزوج أكثر من مرة بتحسين سلوكه والإنفاق على البيت، إلا أنه كان يعود مجددًا لما وصفته بـ"دائرة الإهمال والعنف"، مؤكدة أن حياتها تحولت إلى معاناة يومية أفقدتها الشعور بالأمان والاستقرار.

وأكدت "هادية" أمام المحكمة أنها باتت تبغض الحياة الزوجية وتخشى استمرار العلاقة، في ظل تعرضها المستمر للضرب وغياب أي التزام مادي أو معنوي من جانب الزوج، مشددة على استحالة دوام العشرة بينهما، ومعلنة تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية مقابل الخلع.

واختتمت الزوجة دعواها بطلب الخلع حفاظًا على كرامتها وسلامتها النفسية والجسدية، مشيرة إلى أن الدعوى حملت رقم 139 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة دون صدور حكم حتى الآن.

