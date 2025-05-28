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أمن القاهرة يعيد فتاة هاربة من سوء معاملة والدها بعين شمس

01:10 م الأربعاء 28 مايو 2025

مديرية أمن القاهرة

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كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في إعادة فتاة متغيبة لأسرتها، بعدما تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة عين شمس، أفاد فيه بتغيب نجلته عقب خروجها من المنزل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت فرق البحث من تحديد مكان الفتاة والعثور عليها دون أن تتعرض لأي أذى. وبسؤالها، أكدت أنها تركت منزل الأسرة بإرادتها بسبب ما وصفته بسوء معاملة والدها وزوجته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الفتاة لوالدها بعد أخذ التعهد عليه بحسن رعايتها.

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فتاة عين شمس شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة
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