العثور على جثة شخص مشنوقًا داخل شقة بالسلام

كتب - محمد شعبان:

تخلص شخص من حياته شنقًا داخل شقة سكنية بمدينة السلام، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة أول السلام إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة خلف حديقة بدر.

تبين بالفحص أن المتوفى تخلص من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.