إعلان

قرار جديد من القضاء بشأن تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر

02:59 م الأحد 25 مايو 2025

هيفاء وهبي ومصطفى كامل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثالثة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، حجز الدعوى المقامة لإلغاء قرار نقيب المهن الموسيقية بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء في مصر، للتقرير بجلسة 22 يونيو المقبل.

وتطالب الدعوى، إلى جانب إلغاء قرار المنع، بعزل الفنان مصطفى كامل من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة شؤون النقابة.

وذكرت الدعوى، المقدمة من الفنانة هيفاء وهبي، أن قرار منعها من الغناء يتعارض مع نصوص الدستور المصري، وبالتحديد المادتين 65 و67، اللتين تضمنان حرية الفكر والإبداع الفني، وتمنعان فرض قيود أو عقوبات على الأعمال الفنية إلا عبر النيابة العامة، وليس من قبل النقابات المهنية.

واستشهدت الدعوى بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، التي كانت تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المقيدين في النقابة، معتبرة أن هذه المواد تنتهك حرية الإبداع وحق الجمهور في التعددية الفنية.

وأكدت أن قرارات النقابة الحالية تتناقض مع أهدافها القانونية، التي تنص على دعم الإبداع الفني وتشجيع الموهوبين، لا محاربتهم أو تقييد نشاطهم الفني.

كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عزل النقيب الحالي، ومنع إصدار قرارات مماثلة مستقبلاً بحق الفنانين والفنانات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيفاء وهبي محكمة القضاء الإداري نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل.. الداخلية: حفيد نوال الدجوي انتحر بالرصاص لهذا السبب
حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر