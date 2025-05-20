كتب- أحمد عادل:

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم بهتك عرض طفلته وتصويرها في وضع مخل مع نجل خالتها، بالسجن لمدة 36 عامًا، عن أقوال المجني عليها في الواقعة.

وجاء في حيثيات المحكمة أن المجني عليها "ص. ر." شهدت بأنها حال تواجدها بمسكنها وكان المتهم الأول والدها يقيم معها وهو المتولى تربيتها قد استغل غياب والدتها عن المسكن لمرضها، وقام بالتعدي عليها بالضرب وبالتهديد وقام بتجريدها من مالبسها ومواقعتها من دبرها هاتكاً عرضها.

واضافت المجني عليها أنها وحال تواجد ابن خالتها الشاهد الثاني بالمسكن رفقتهما قام والدها المتهم الأول مستخدمًا سلاح ناري "محدث صوت" وسلاح أبيض "مطواه" بتهديدهما بالقوة وتجريدهما من ملابسهما وإجباره نجل خالتها على مواقعتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج رغمًا عنهما وتصويرهما بهاتفه المحمول.

وتابعت أن والدها أجبر نجل خالتها بالقوة على التوقيع على عدد أثني عشر إيصال أمانة.

وبعد ان استقر في يقين المحكمة صحة الواقعة بناءًا على ما جاء بشهادة المجني عليها، وتحريات رجال المباحث، وتقرير الطب الشرعي، وما جاء في أوراق تحقيقات النيابة العامة، ولهذه الأسباب قررت المحكمة حضوريًا؛ بمعاقبة المتهم الأول "ر. أ." بالسجن المؤبد لاتهامه بمواقعة طفلته، ومعاقبته بالسجن 7 سنوات لإجباره المتهم الثاني على مواقعة نجلته، وكذلك السجن 3 سنوات في اتهامه بهتك عرض طفلته ونجل خالتها، وتغريمه 10 آلاف جنيه، ومعاقبته أيضًا بالسجن سنة وتغريمه ألف جنيه لتعاطي المواد المخدرة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني "م. ر." بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحراز وتعاطي المواد المخدرة.