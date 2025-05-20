"خنقتها الغيرة".. حبس شاب قتل عشيقته وقطع أذنها في أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بقتل عشيقته داخل شقتها في مدينة 6 أكتوبر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة للوقوف على ملابساتها.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من أحد المواطنين يفيد بعثوره على جثمان زوجته داخل شقتهما بمنطقة أكتوبر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة تعود لسيدة تبلغ من العمر 28 عامًا، ربة منزل، وقد لقيت مصرعها إثر تهشيم رأسها، مع وجود آثار عنف شديد وقطع في أذنها اليمنى.

وكشفت التحريات أن المجني عليها كانت على علاقة غير شرعية بشاب منذ سنوات قبل زواجها، وأن العلاقة استمرت بعد الزواج، وكان يتردد على شقتها في غياب الزوج. وفي يوم الواقعة، حضر المتهم إلى الشقة، وبعد ممارسة العلاقة بينهما، وقعت مشادة كلامية بسبب غيرتها عليه وعتابها له على تعدد علاقاته النسائية، ما تطور إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالاعتداء عليها باستخدام قطعة حديدية، ما أدى إلى مقتلها وقطع أذنها.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن دافع الجريمة كان انفعاله من غيرتها ومعاتبتها له.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت حبس المتهم على ذمة القضية.