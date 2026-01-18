إعلان

جثة وسط الشارع.. تفاصيل سقوط 4 متهمين بقتل شاب في حلوان

كتب : محمود الشوربجي

10:28 م 18/01/2026

جثة - أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 متهمين بقتل شاب بمنطقة حلوان بعد استدراجه لسرقته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حلوان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثر على جثمان شاب به آثار طعنة نافذة.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين بعدما استدرجوه عبر تطبيق على الإنترنت وقاموا بمحاولة سرقته وطعنه حتى توفي، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

