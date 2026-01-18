إعلان

تجديد حبس متهمة بقتل زوجها بسبب خلافات أسرية في المرج

كتب : محمود الشوربجي

11:31 م 18/01/2026

تجديد حبس متهمة بقتل زوجها بسبب خلافات أسرية في المرج

كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس ربة منزل المتهمة بقتل زوجها في المرج، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت جهات التحقيق أمرت بحبس المتهمة بقتل زوجها في المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة قتلت زوجها بعد تسديد عدة طعنات له بسبب مشادة بينهما في المرج وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص داخل شقته في المرج وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين قيام زوجة المجني عليه بتسديد طعنات له بسكين تحصلت عليها من داخل المطبخ بسبب مشادة بينهما وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

