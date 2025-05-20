ادعاءات وهمية.. ضبط سائق نشر فيديو كاذب ضد شرطي للتربح

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه لمساومة من أحد أفراد الشرطة على مبلغ مالي، مقابل التغاضي عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضده، أثناء تواجده بإحدى محطات القطارات.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد تبين بالفحص عدم صحة ما تم تداوله نهائيًا، وأن المزاعم التي وردت في الفيديو لا تمت للواقع بصلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه سائق يقيم بمحافظة أسوان، وبمواجهته أقر بأنه تعمد نشر الادعاءات الكاذبة لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل، بهدف تحقيق أرباح مالية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ العرض على النيابة العامة.