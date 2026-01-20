إعلان

حريق داخل مول بالعبور

كتب : محمد شعبان

08:03 م 20/01/2026

جانب من حريق مول - أرشيفية

في لحظات، تحول الهدوء داخل سنتر الياسمين بحي الشباب في العبور بمحافظة القليوبية إلى حالة استنفار، بعد اندلاع حريق داخل أحد المحال المغلقة.

النيران اشتعلت داخل محل بلاي ستيشن مغلق يقع في الطابق الثاني من مول الياسمين، المكون من 3 طوابق، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة داخل أروقة المول وأثار حالة من القلق بين المتواجدين بالمنطقة.

الحريق كان محصورًا داخل المحل المغلق، ولم يمتد لباقي الطوابق، فيما تستمر أعمال التأمين والفحص للتأكد من السيطرة الكاملة على الموقع ومنع تجدد الاشتعال.

حريق حريق مول محل العبور القليوبية

