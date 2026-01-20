حريق داخل مول بالعبور

في لحظات، تحول الهدوء داخل سنتر الياسمين بحي الشباب في العبور بمحافظة القليوبية إلى حالة استنفار، بعد اندلاع حريق داخل أحد المحال المغلقة.

النيران اشتعلت داخل محل بلاي ستيشن مغلق يقع في الطابق الثاني من مول الياسمين، المكون من 3 طوابق، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة داخل أروقة المول وأثار حالة من القلق بين المتواجدين بالمنطقة.

الحريق كان محصورًا داخل المحل المغلق، ولم يمتد لباقي الطوابق، فيما تستمر أعمال التأمين والفحص للتأكد من السيطرة الكاملة على الموقع ومنع تجدد الاشتعال.

اقرأ أيضا:

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق