النيران تبتلع مصنعًا في قلب العبور

لم تكن صينية الفيروز بالعبور تعلم أن دقائق قليلة ستحول الهدوء إلى لهب ودخان كثيف يخترق السماء.

حريق هائل اندلع داخل مصنع ملابس يحمل اسم "نجمة العاشر" مكون من طابقين، على مساحة تقدر بنحو 500 متر مربع، لتلتهم النيران المصنع بالكامل في مشهد مروع أربك المنطقة.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المكان، وسط محاولات مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وبينما كان الدخان يملأ المكان، تم رصد حالة اختناق لأحد المدنيين، جرى التعامل معها ميدانيًا قبل أن يرفض المصاب النقل إلى المستشفى بعد استقرار حالته.

حتى الآن، لم تُسجل أي خسائر في الأرواح، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، مع بدء أعمال التبريد والفحص لمعرفة أسباب اندلاعه.

