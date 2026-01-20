إعلان

النيران تبتلع مصنعًا في قلب العبور

كتب : محمد شعبان

07:53 م 20/01/2026

حريق مصنع في العبور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم تكن صينية الفيروز بالعبور تعلم أن دقائق قليلة ستحول الهدوء إلى لهب ودخان كثيف يخترق السماء.

حريق هائل اندلع داخل مصنع ملابس يحمل اسم "نجمة العاشر" مكون من طابقين، على مساحة تقدر بنحو 500 متر مربع، لتلتهم النيران المصنع بالكامل في مشهد مروع أربك المنطقة.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المكان، وسط محاولات مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وبينما كان الدخان يملأ المكان، تم رصد حالة اختناق لأحد المدنيين، جرى التعامل معها ميدانيًا قبل أن يرفض المصاب النقل إلى المستشفى بعد استقرار حالته.

حتى الآن، لم تُسجل أي خسائر في الأرواح، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، مع بدء أعمال التبريد والفحص لمعرفة أسباب اندلاعه.

اقرأ أيضا:

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق مصنع حريق مصنع ملابس العبور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النهاية الرسمية لـ "سبوبة المطار".. الحكومة تُغلق ثغرة تهريب الهواتف
أخبار مصر

النهاية الرسمية لـ "سبوبة المطار".. الحكومة تُغلق ثغرة تهريب الهواتف

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
زووم

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
185 جنيها مكاسب خلال يومين.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق قمم تاريخية
اقتصاد

185 جنيها مكاسب خلال يومين.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق قمم تاريخية
"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
رياضة محلية

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج