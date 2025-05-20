القبض على سائق أجرة تسبب في عرقلة المرور بعابدين

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما ورد للأجهزة الأمنية بشأن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة أجرة بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وقالت الوزارة في بيان له، إنه تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، ويحمل رخصة قيادة منتهية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.