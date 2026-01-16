إعلان

زيلينسكي: مسؤولون أوكرانيون في طريقهم إلى أمريكا لتوضيح شروط اتفاقية السلام

كتب : مصراوي

07:49 م 16/01/2026

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، إن مفاوضين أوكرانيين في طريقهم إلى الولايات المتحدة لتوضيح شروط إبرام اتفاقية سلام محتملة مع روسيا، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفادت بأن كييف تعرقل عملية السلام وإنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الفريق الأوكراني، " رغم كل شيء"، يعمل بنشاط مع ممثلي الرئيس الأمريكي، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات تم التخطيط لعقدها في غضون الأيام المقبلة.

ويضم الوفد كلا من أمين مجلس الأمن القومي رستم أوميروف، ورئيس هيئة الأركان الأوكراني الجديد كيريلو بودانوف، والنائب البرلماني ديفيد أراخاميا.

وأعرب زيلينسكي في منشور له على تطبيق "تليجرام" عن أمل كييف في الحصول على "مزيد من الوضوح حول الوثائق التي اعددناها بالفعل مع الجانب الأمريكي، وحول رد فعل روسيا على كل العمل الدبلوماسي الذي تم إنجازه".

وكان الرئيس الأوكراني أعلن مؤخراً أن الوثيقة الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية لبلاده "جاهزة بنسبة 90٪" للتوقيع النهائي مع ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني مفاوضين أوكرانيين في طريقهم لأمريكا إبرام اتفاقية سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا كييف تعرقل عملية السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
رياضة عربية وعالمية

"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث
جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
أخبار المحافظات

جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
منها متذوق طعام الحيوانات.. أغرب الوظائف في العالم
علاقات

منها متذوق طعام الحيوانات.. أغرب الوظائف في العالم

مريضة.. الداخلية تكشف حقيقة منشور التعدي على سيدة في الشرقية
حوادث وقضايا

مريضة.. الداخلية تكشف حقيقة منشور التعدي على سيدة في الشرقية
شكرا لكم.. ترامب يشكر القيادة الإيرانية على إلغائها عمليات إعدام
شئون عربية و دولية

شكرا لكم.. ترامب يشكر القيادة الإيرانية على إلغائها عمليات إعدام

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان