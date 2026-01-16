(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، إن مفاوضين أوكرانيين في طريقهم إلى الولايات المتحدة لتوضيح شروط إبرام اتفاقية سلام محتملة مع روسيا، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفادت بأن كييف تعرقل عملية السلام وإنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الفريق الأوكراني، " رغم كل شيء"، يعمل بنشاط مع ممثلي الرئيس الأمريكي، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات تم التخطيط لعقدها في غضون الأيام المقبلة.

ويضم الوفد كلا من أمين مجلس الأمن القومي رستم أوميروف، ورئيس هيئة الأركان الأوكراني الجديد كيريلو بودانوف، والنائب البرلماني ديفيد أراخاميا.

وأعرب زيلينسكي في منشور له على تطبيق "تليجرام" عن أمل كييف في الحصول على "مزيد من الوضوح حول الوثائق التي اعددناها بالفعل مع الجانب الأمريكي، وحول رد فعل روسيا على كل العمل الدبلوماسي الذي تم إنجازه".

وكان الرئيس الأوكراني أعلن مؤخراً أن الوثيقة الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية لبلاده "جاهزة بنسبة 90٪" للتوقيع النهائي مع ترامب.