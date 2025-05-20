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ادعاءات النصب.. ضبط متهمَين بابتزاز تاجر أرز عبر فيديو مُزيّف

11:09 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

ضبط متهمين - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

اتُّخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال صاحب محل بقالة – مُقيم بمحافظة الشرقية – لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بالاشتراك مع عامل – مُقيم بمحافظة الدقهلية – تضمَّن الادعاء بقيام تاجر وصاحب مضرب أرز بالنصب على عددٍ من مزارعي محصول الأرز، من خلال تحصيل المحصول منهم ورفض سداد مستحقاتهم المالية.

وقد تبيّن أن الهدف من نشر الفيديو هو الضغط على التاجر لسداد مستحقات مالية للعامل المشار إليه، إلى جانب السعي لزيادة نسب المشاهدات على الصفحة بغرض تحقيق أرباح مالية.

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ضبط متهمَين بابتزاز تاجر ابتزاز تاجر أرز النصب على مزارعي محصول الأرز وزارة الداخلية
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