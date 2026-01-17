صور | وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

كتب- علاء عمران:

توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم السبت 17 يناير، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، إلى القصر الجمهوري بعابدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة.

وجاء في نص الكلمة التي سجلها الوزير وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، تأكيد تقديرهم واعتزازهم بمناسبة عيد الشرطة، مشيدين بدور رجال الشرطة وأبناء الشعب في الحفاظ على أمن الوطن ومواجهة كل التحديات مهما بلغت التضحيات.

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية تستلهم من توجيهات الرئيس قوة العزم والإرادة الصلبة، مؤكدة استمرارها في حماية مكتسبات مصر وتعزيز ركائز استقرارها.

واختتمت الكلمة بتقديم أسمى آيات التهنئة للرئيس، متمنين له دوام الصحة والخير، في إطار الاحتفال بعيد الشرطة لعام 2026.

