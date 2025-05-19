بحيلة إلكترونية.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالمنيا

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في كشف تشكيل عصابي بالمنيا، تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأساليب احتيالية متطورة.

أكدت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 4 أشخاص، أحدهم يمتلك سجلاً جنائيًا، ويقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بتكوين تشكيل عصابي للنصب والاحتيال. استخدم المتهمون أساليب احتيالية متقنة، حيث ادعوا أنهم موظفو خدمة عملاء ببنوك مختلفة، وأوهموا الضحايا بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

من خلال هذه الحيل، تمكنوا من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، واستخدموها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، بالإضافة إلى إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة لعملاء البنوك.

بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة. وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين وجود أدلة رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي. المتهمون أقروا بارتكابهم الجرائم على النحو المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.