شاب يحاول الانتحار بقرص غلة في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

شرع شاب في التخلص من حياته بقرص حفظ الغلال "حبة الغلة" بأكتوبر اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي مصاب إثر محاولة انتحار بمساكن دهشور.

تبين بالفحص المبدئي أن "أحمد.ر." 33 عاما، يمر بأزمة نفسية، وشرع في التخلص من حياته بتناول حبة الغلة، وأنقذته أسرته في اللحظة الأخيرة بنقله للمستشفى.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.