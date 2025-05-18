ضبط قائد "توك توك" يسير عكس الاتجاه بدون لوحات بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة.

وبالفحص، تم تحديد المركبة وضبطها، حيث تبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط مالكها.

وبمواجهة المالك، أقر بأن المركبة يقودها سائق تم ضبطه، واعترف بارتكاب المخالفة المشار إليها في الفيديو.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المركبة والسائق المخالف.