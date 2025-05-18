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روج لبيع المخدرات على فيس بوك.. القبض على ديلر الهيروين بشبرا الخيمة

03:55 م الأحد 18 مايو 2025

المتهم

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يروّج للمواد المخدرة في محافظة القليوبية.

وبالفحص، أمكن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو وضبطه، وهو عاطل عن العمل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة. وعُثر بحوزته على كمية من مخدري "الهيروين والآيس"، بالإضافة إلى سلاح أبيض. وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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القبض على ديلر بيع المخدرات فيس بوك الهيروين شبرا الخيمة
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