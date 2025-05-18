تقليل غرامة إبراهيم فايق في قضية تسريب صوتي لحكام الـVAR

كتب – أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، بتقليل الغرامة الموقعة على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، من مليون جنيه لكل منهما إلى 100 ألف جنيه فقط، في قضية تسريب الحديث الصوتي لحكام الـVAR خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمًا سابقًا بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبدالباسط، رئيس تحرير برنامج "الكورة مع فايق"، مليون جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال المباراة المذكورة.

وأمرت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة بإحالة الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبدالباسط، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة بث تسريب صوتي دار بين الحكم محمد عادل وحكم الفيديو محمد سلامة "ميدو"، عبر إحدى القنوات الفضائية.

وكان المحامي العام قد أنهى التحقيق مع الحكم الدولي محمد عادل، الذي أدار اللقاء بين الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، بعد انتشار وتداول التسريب الصوتي بينه وبين حكم الفيديو، عبر وسائل الإعلام.