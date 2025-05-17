ضبط 4727 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية المكثفة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والتي أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

شنت عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1279 قضية متنوعة، وتمكنت من ضبط 4727 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

كما تم ضبط 485 قضية في مجالات متعددة، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، والتحري عن مدينين لصالح مصلحة الضرائب، وضبط 129 قضية متنوعة، أبرزها مخالفات بناء، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تنفيذ الحملات الأمنية المكثفة بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية، وتحقيق الاستقرار، ومواجهة كافة صور الجريمة، وضبط مرتكبيها.