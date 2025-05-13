إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب طفلة بالشرقية (تفاصيل صادمة)

02:29 م الثلاثاء 13 مايو 2025

الطفلة والمتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله استغاثة سيدة من تعرض طفلة للتعذيب والضرب على يد عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 الجاري، تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من سيدتين، وبرفقتهما طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، يتهمن فيه ثلاث سيدات وعامل بالتعدي على الطفلة بالضرب والتسبب في إصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بالاعتداء على الطفلة بدعوى "تأديبها"، موضحين أنها كانت تقيم معهم نظرًا لكون والدتها "مقيدة الحرية" على ذمة إحدى القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية تعذيب طفلة الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد التراجع الكبير.. هل فقد الذهب بريقه وسيواصل الهبوط الفترة المقبلة؟
حرارة شديدة ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة