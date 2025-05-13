الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب طفلة بالشرقية (تفاصيل صادمة)

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله استغاثة سيدة من تعرض طفلة للتعذيب والضرب على يد عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 الجاري، تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من سيدتين، وبرفقتهما طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، يتهمن فيه ثلاث سيدات وعامل بالتعدي على الطفلة بالضرب والتسبب في إصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بالاعتداء على الطفلة بدعوى "تأديبها"، موضحين أنها كانت تقيم معهم نظرًا لكون والدتها "مقيدة الحرية" على ذمة إحدى القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.