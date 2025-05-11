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إخماد حريق داخل شقة سكنية في التجمع دون إصابات

11:04 م الأحد 11 مايو 2025

حريق شقة سكنية - أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة التجمع، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية في التجمع وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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حريق شقة سكنية مديرية أمن القاهرة منطقة التجمع النيابة
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