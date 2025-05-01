مصرع عامل وإصابة 20 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات
01:28 م الخميس 01 مايو 2025
كتب - محمد شعبان:
لقي عامل مصرعه وأصيب 20 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بطريق الواحات البحرية.
انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ربع نقل تقل مجموعة من العمال اتجاه الوادي الجديد.
أسفر عن الحادث حالة وفاة و20 مصابا نقلوا إلى مستشفى الواحات البحرية وتحرر محضر بالواقعة.
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