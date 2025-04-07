بسبب أولوية المرور.. مصدر أمني يكشف تفاصيل واقعة "مشاجرة دمياط"

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، من آخر قام بالتعدي على نجل شقيقته باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته.

وبالفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز)، وضُبط بحوزته الأداة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته أقر بوقوع مشاجرة بينه وبين المجني عليه بسبب خلاف حول أولوية المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.