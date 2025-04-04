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تفاصيل "خناقة تلامذة" بالسلاح الأبيض في دمياط

11:24 م الجمعة 04 أبريل 2025

المتهم

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول تضرر فيه شخص من آخر متهما إياه بممارسة أعمال البلطجة والتعدى بسلاح أبيض على ابن شقيقته وإصابته بدمياط.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات باستقبال طالب مصاب بجرح قطعى، وبسؤاله اتهم طالب آخر بالتعدى عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما لخلافات حول أولوية المرور أثناء قيادة كلاً منهما دراجة نارية بأحد الشوارع بدائرة المركز.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فـى حقه والأداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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خناقة مشاجرة اعتداء سلاح أبيض دمياط
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