"فتحة سقف انتهت بجثة".. مشهد مرعب داخل شركة دهانات في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

عثرت الشرطة على جثة موظف بالمعاش داخل شركة للدهانات بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شركة للدهانات.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالمنطقة الصناعية الرابعة وتبين أن الجثة لموظف بالمعاش يدعى "أشرف.ع" عمره 54 عاما فارق الحياة نتيجة سقوطه من ارتفاع شاهق.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا لتفريغ الكاميرات وسماع أقوال القائمين على المصنع.

تحرر المحضر اللازم وأخطر حكمدار الجيزة بالواقعة.