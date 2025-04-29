وزير الداخلية يُهنئ وزير العمل بعيد العمال: عمال مصر رمز العطاء والتنمية

كتب- علاء عمران:

بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى محمد جبران، وزير العمل، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، جاء فيها:

يسعدني وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم، ولجميع الإخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء، عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.

سيظل العمل ركيزة جوهرية في بناء الحضارات الإنسانية وبلوغ الإنجازات، ويأتي احتفالنا السنوي بهذه المناسبة تجسيدًا لقيمة ومكانة عمال مصر، ودورهم في ترسيخ مقومات التنمية والازدهار. ونسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد لمسيرة العمل الوطني. إنه تعالى نِعْمَ المولى ونِعْمَ النصير. وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جاء فيها:

بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، يسعدني أن نبعث إليكم، وإلى أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجميع الإخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء، بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات.

ونحن نحتفي بعمال مصر رمزًا للعطاء، والأداء المتفاني من أجل دفع مسيرة العمل الوطني نحو الارتقاء، نتوجه إليهم في مختلف مواقعهم بتحية تقدير واعتزاز على جهدهم المبذول من أجل مستقبلٍ مشرق لمصرنا الغالية، تتحقق فيه الآمال والطموحات.. وكل عام وأنتم بخير.