مليونا جنيه في قبضة الأمن.. سقوط أخطر مهربي الهيروين والآيس بأسيوط

كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة عنصرين إجراميين شديدي الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وتُقدَّر قيمتها المالية بحوالي مليوني جنيه.

كانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفيد بقيام بؤرة إجرامية تضم عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط، وبحوزتهما: 4 كيلو جرامات من مخدر الهيروين، و3كيلو جرامات من مخدر الآيس، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليوني جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار إدراك وزارة الداخلية لأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.