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ضبط 32 طن دقيق في حملات رقابية على المخابز خلال 24 ساعة

11:58 ص الجمعة 18 أبريل 2025

ضبط دقيق مدعم - أرشيفية

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ضبط 32 طن دقيق في حملات رقابية على المخابز خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين من جشع التجار والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأعلى من السعر الرسمي، إلى جانب مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

ونفذ قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا التموينية، شملت أكثر من 32 طنًا من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم)، جرى التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ضبط 32 طن دقيق حملات رقابية على المخابز
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