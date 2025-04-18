في 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 21 مليون جنيه



كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج السوق المصرفي الرسمي، في إطار حماية الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط، بلغت القيمة الإجمالية لما تم تداوله أكثر من 21 مليون جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.