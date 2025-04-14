القبض على سائق نصف نقل قاد سيارة أخشاب برعونة

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى لقائد سيارة "نصف نقل" محملة بالأخشاب بحمولة زائدة على أحد الطرق السريعة والسير برعونة معرضا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبمواجهته أقر بأنه حال سيره بالطريق فوجئ بحدوث ميل بالحمولة إلا أنه لم يتوقف لتعديل الحمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.