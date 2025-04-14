9 مصابين في تصادم تروسيكل مع تريلا بـ"زراعي الصف"

تصادم تروسيكل مع تريلا

كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص في اصطدام تريلا مع تروسيكل بالطريق الزراعي جنوب الجيزة، الإثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين نطاق المركز.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام تروسيكل بسيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق الصف الزراعي بجوار قرية الديسمي.

وأسفر عن الحادث سقوط 9 مصابين نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.