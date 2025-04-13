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الداخلية: ضبط عاطل أطلق النار على آخر في دمياط

02:29 م الأحد 13 أبريل 2025

القبض على متهم- أرشيفية

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كتب- علاء عمران:


تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة إطلاق نار بدمياط، بعد بلاغ تلقاه قسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط من الأهالي بشأن وقوع مشاجرة وسماع صوت أعيرة نارية.


وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرفين:الطرف الأول: عاطل، مصاب بشظية طلق ناري في الظهر، والطرف الثاني: عاطل، فر هاربًا عقب ارتكابه الواقعة.


وبمناقشة المصاب، أقر بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتهم، وأنه فوجئ بالأخير يترجل من سيارته الملاكي ويطلق أعيرة نارية تجاهه، مما أدى إلى إصابته.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته: بندقية آلية، وعدد 2 خزينة، وعدد من الطلقات، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.


وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة ظنًا منه أن المجني عليه قام بتصويره في واقعة سابقة كان قد ضُبط خلالها أثناء تعديه على آخر بسلاح أبيض، ثم قام بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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دمياط وزارة الداخلية عاطل مشاجرة
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