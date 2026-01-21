دهست طفلاً.. النيابة تحيل سيدة للجنح في أوسيم

كتب- صابر المحلاوي:

أحالت نيابة شمال الجيزة سيدة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامها بالقتل الخطأ بعد أن دهست طفلًا أثناء قيادته دراجة هوائية في منطقة أوسيم، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا بالحادث على طريق برطس، وبالتحريات تبين أن السيارة صدمت الطفل أثناء قيادته الدراجة، وأدت الإصابات إلى وفاته على الفور.

وتم ضبط السيدة، وتحرير محضر بالواقعة، ونقل جثة الطفل إلى ثلاجة المستشفى العام، فيما باشرت النيابة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.