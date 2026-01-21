إعلان

ضبط عامل بالقاهرة لسرقته هاتف طالب بشبرا الخيمة

كتب : علاء عمران

11:08 م 21/01/2026

ضبط عامل بالقاهرة لسرقته هاتف طالب بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة هاتفه المحمول بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغًا من طالب مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتعرضه لواقعة سرقة هاتفه المحمول. وأضاف أنه كان قد عرض الهاتف للبيع، وتواصل معه أحد الأشخاص بدعوى رغبته في الشراء، إلا أنه قام بمغافلته والاستيلاء على الهاتف.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية سرقة هاتف القليوبية قسم شرطة أول شبرا الخيمة

