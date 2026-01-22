إزاي تستخرج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة في دقائق؟

كتب- صابر المحلاوي:

أصبحت إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أكثر سهولة وسرعة، بعد أن أتاحت وزارة الداخلية عدة وسائل لإنجاز الخدمة دون عناء، سواء من خلال مكاتب السجل المدني، أو الماكينات الذكية المنتشرة في عدد من المناطق، أو عبر الإنترنت من خلال بوابة "مصر الرقمية".

وفي ظل حرص المواطنين على توفير الوقت والجهد، يرصد هذا التقرير الطرق المتاحة حاليًا لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة، مع أبرز الملاحظات الواجب مراعاتها أثناء تنفيذ الإجراءات.

3 طرق لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة:

أولًا: السجل المدني

يمكن التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني، وتقديم طلب استخراج شهادة ميلاد مميكنة، ليتم تسليمها في نفس اليوم خلال دقائق.

ثانيًا: الماكينات الذكية

وفرت وزارة الداخلية ماكينات إلكترونية ذكية في عدد من المواقع، تتيح استخراج شهادة الميلاد بشكل فوري، من خلال إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا.

ثالثًا: الخدمات الإلكترونية

تتيح بوابة "مصر الرقمية" استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين، عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة "استخراج شهادة ميلاد" من قائمة الأحوال المدنية.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

سداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية.

اختيار خدمة توصيل الشهادة إلى محل الإقامة.