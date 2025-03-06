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النقض تؤيد إعدام قاتل الطفل "سيف" بالدقهلية

11:33 ص الخميس 06 مارس 2025

محكمة النقض

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كتب- أحمد عادل

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المتهم بقتل الطفل "سيف"، وتأييد حكم محكمة جنايات أول درجة بالإعدام شنقًا الصادر بحقه لإدانته بقتل المجني عليه وسرقة دراجته النارية "توك توك" بالدقهلية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات المنصورة، حضوريًا بإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بمعاقبة المتهم بقتل الطفل "سيف" وسرقة دراجته النارية "توك توك"، بالإعدام شنقًا.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم "محمد ا. م."، بتهمة قتل المجني عليه الطفل "سيف" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قلته، بعد أن ظفر بالمجني عليه في منطقة خالية عاجله بطعنة نافذة بسلاح أبيض "سكين"، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم في ذات الزمان والمكان، ارتكب جناية أخرى وهي سرقة الدراجة النارية المملوكة لوالدة المجني عليه، بعد التخلص من جثمان الصغير.

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محكمة النقض إعدام قاتل الطفل سيف جريمة قتل الدقهلية
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