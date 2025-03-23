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ضبط قضايا اتجار في العملة بـ10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

01:07 م الأحد 23 مارس 2025

مبلغ مالي

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية، بقيمة مالية تقارب 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في المضاربة بأسعار العملات، وإخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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وزارة الداخلية النقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة
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