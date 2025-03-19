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إحالة تشكيل عصابي متورط في التنقيب عن الآثار بالمطرية للمحاكمة

10:38 ص الأربعاء 19 مارس 2025

التنقيب عن الآثار

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كتب - عاطف مراد:

أمرت نيابة المطرية الجزئية، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بارتكاب أعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بشقة سكنية بالطابق الأرضي، وعثر بداخل الشقة على حفرة "قُطرها 3 أمتار متر وعمق 8 أمتار".

وضبط بحوزتهم "أدوات الحفر والتنقيب – 2 هاتف محمول " بفحصهما فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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