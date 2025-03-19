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إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي

10:27 ص الأربعاء 19 مارس 2025

انقلاب ميكروباص

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كتب- علاء عمران:

أصيب 8 أشخاص صباح اليوم، في حادث انقلاب ميكروباص، أعلى الطريق الإقليمي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع الحطام.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن ذلك إصابة 8 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

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انقلاب ميكروباص اصابة اشخاص الطريق الإقليمي
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