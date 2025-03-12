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إبراهيم سعيد يتقدم بمعارضة على حكم حبسه في قضية نفقة

01:35 م الأربعاء 12 مارس 2025

إبراهيم سعيد

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كتب- محمود الشوربجي:

تقدم إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، بمعارضة على الحكم الصادر ضده بالحبس في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد إلقاء القبض عليه من قِبل الأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

كانت قوة أمنية من مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على اللاعب السابق، بعد صدور حكم نهائي بحبسه لامتناعه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، فيما تقدم محامي إبراهيم سعيد بمعارضة على الحكم، تمهيدًا للنظر في القضية مجددًا أمام الجهات المختصة.

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