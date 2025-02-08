إزاي تستخرج بطاقة الرقم القومي من البيت بـ 6 خطوات؟

كتب- صابر المحلاوي:

إذا كنت بحاجة لاستخراج بطاقة الرقم القومي ولا تملك الوقت للذهاب إلى السجل المدني، الآن يمكنك الحصول على بطاقة رقم قومي إلكترونيًا ودون أي عناء من منزلك.

يشير مصراوي في التقرير التالي إلى الخطوات الواجب عليك اتباعها من أجل استخراج البطاقة إلكترونيًا:

1. زيارة الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

2. إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة لإتمام الطلب.

3. اختيار طريقة الدفع المناسبة لسداد رسوم استخراج البطاقة.

4. الموافقة على الشروط بعد قراءة الإرشادات الخاصة بالموقع.

5. التأكد من تطابق البيانات خاصة المهنة ومحل الإقامة، مع مراعاة أن يكون الطلب خاصًا بصاحب البطاقة نفسه.

6. تحديد نوع الاستمارة التي تناسب احتياجك:

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

الفئة الفورية ومن خلالها تُسلم البطاقة فورًا عند طلبها، وسعر الاستمارة هو 800 جنيه.

فئة VIP ومن خلالها تستغرق إصدار البطاقة ساعتين فقط، وسعر الاستمارة هو 515 جنيهًا.

الفئة الخاصة ومن خلالها تُسلم البطاقة في غضون 24 ساعة، وسعر الاستمارة 175 جنيهًا.

الفئة العاجلة ومن خلالها يتم تسليم البطاقة بعد 3 أيام، وسعر الاستمارة 125 جنيهًا.

الفئة العادية: تستغرق حوالي 15 يومًا لإصدار البطاقة، وسعر الاستمارة 50 جنيهًا.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك استخراج بطاقتك الشخصية دون عناء التنقل والانتظار.